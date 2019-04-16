وزير الدفاع الأمريكي يلتقى مع ولي العهد السعودي

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم، قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول كينيث مكينزي.
وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال العسكري، والجهود المشتركة المبذولة بشأن محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف ، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في المنطقة.
كما ناقشوا الألية التى تتبعها الحوثيون ونهجها العدائي لكونها تمثل طهران وتخطو بسلطتها وكان ذلك بعد ما جري امس بشن عده محاولات لضرب المملكه بصواريخ حوثيه باليستية ،مما يدعم رؤية المملكة فى عدم التهاون معهم .
حضر اللقاء الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع
فيما حضر من الجانب الأمريكي القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة كريستوفر هينزيل، وملحق الدفاع وكبير العسكريين اللواء هاجلار، وعدد من كبار المسؤولين في القيادة المركزية الأمريكية
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