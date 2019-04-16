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مباحثات سعودية إماراتية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

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أجرى  خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعاصمة الرياض مساء اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومستجدات

الأحداث في المنطقة.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن

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عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب الإماراتي، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني عضو المجلس التنفيذي.
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