مباحثات سعودية إماراتية بشأن تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالعاصمة السعودية الرياض مساء اليوم الثلاثاء، مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، العلاقات الوثيقة بين البلدين، ومستجداتالأحداث في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء حضره من الجانب السعودي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن
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