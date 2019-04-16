ماكرون: سيتم ترميم كاتدرائية نوتردام في غضون 5 سنوات

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، في خطاب له عقب الحريق الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام بالعاصمة باريس، أمس الاثنين، إن هذه الكاتدرائية سوف يتم إعادة ترميمها خلال 5 سنوات.

وأضاف الرئيس الفرنسي، بعد التعبير عن أسفه لوقوع الحريق، أن هذا الترميم سيجعلها أفضل مما كانت عليه في السابق، موضحًا أن الجميع قدّم ما يستطيع القيام به.



وكان حريق هائل قد اندلع أمس الاثنين في كاتدرائية نوتردام وسط العاصمة الفرنسية مما أسفر عن دمار أحد أشهر المعالم الدينية والسياحية بالمدينة وامتد الحريق إلى سقف الكاتدرائية التي تعود للعصور الوسطى وسرعان ما التهم قمة البرج العملاق للكاتدرائية الذي انهار إثر ذلك.