مقتل وجرح عناصر من الحوثيين بغارات جوية للتحالف العربي

شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية على مواقع لميلشيا الحوثي في محافظة صعدة شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني (سبتمبر نت)، أن مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيديو بعنوان: "تحرك شعبي ضد الحوثيين فياليمن".

لميلشيا الحوثي في مديرية باقم شمالي غرب المحافظة، وطالت الغارات تحركات لميلشيا الحوثي في جبل (الجبادي) والتباب المجاورة له، تسللت باتجاهها.

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وأوضح الفيديو أن الغضب اليمني يتزايد ضد الحوثي، فلأول مرة منذ انقلابه على الشرعية، حزب المؤتمر الشعبي حشد أنصاره في تعز، تحدوا الانقلابيين ورفعوا أعلام اليمن ورفضوا التشكيلات المسلحة خارج المؤسسة العسكرية، حسبما ذكرت "مداد نيوز" .



وأشار الفيديو إلى أن الحزب الشعبي طالب بدعم الشرعية، وتجنيب اليمن الصراعات وأيدوا تحرير اليمن من سيطرة الميليشيات.