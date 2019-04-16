مقتل وإصابة 90 حوثيًا جراء مواجهات مع الجيش اليمني بالضالع

قُتل وأصيب 90 حوثيًا، اليوم ، أثناء محاولتهم مهاجمة مواقع الجيش اليمني في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوبي البلاد. وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن الميليشيا حاولت خلال الهجوم، قطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام في حاولت خلال الهجوم، قطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام فيمديرية بعدان، غربي جبهة حمك وأحبطت قوات الجيش، محاولات الميليشيا، واجبرتها على التراجع مما أسفرعن مصرع 70 من عناصر ميليشيا الحوثي، بينهم قيادات ميدانية، وجرح 20 آخرون، بالإضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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