الأردن تؤكد عمق العلاقات التاريخية مع الإمارات

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بلاده مع الإمارات في كافة المجالات بفضل الاهتمام الذي تحظى به من القيادتين في البلدين الشقيقين، مشيرا إلى تطلع الأردن لزيادة التعاون مع الإمارات خاصة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي، مشيدا بالتجربة الإماراتية في نوعية الخدمات التي تقدمها لمواطنيها وآلية تقييم أداء الحكومات والتطوير المؤسسي.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن ذلك جاء خلال استقبال الرزاز، اليوم في الأردن، وزير شؤون مجلس الوزراء
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أهمية تنفيذ توجيهات قيادتي البلدين الشقيقين في تعزيز وتطوير الخدمات الحكومية بما يعود بالنفع على المواطن متلقي الخدمة، مشيرا إلى اهتمام الحكومة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بما يسهم في تعزيز التنمية وتوفير فرص عمل للشباب.
من جهته، أكد وزير شؤون مجلس الوزراء
وأوضح القرقاوي أن سير العمل والإنجاز في المبادرات والمشاريع التي تضمنتها اتفاقية ومذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين العام الماضي في مجال تطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين الخدمات تسير بشكل ممتاز.
يشار إلى أن الوفد الإماراتي يزور الأردن للمشاركة في حفل إطلاق جائزة ولي العهد لأفضل تطبيق للخدمات الحكومية لطلبة الجامعات الذي تنطلق أعماله اليوم في مجمع الملك حسين للأعمال تحت رعاية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الأردني.
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