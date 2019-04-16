مصرع 70 حوثياً في محافظة الضالع اليمنية

لقي 70 من عناصر مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بينهم قيادات ميدانية مصرعهم ،اليوم الثلاثاء، في جبهة حمك غربي محافظة الضالع جنوب اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المليشيات الانقلابية التابعة لإيران حاولت قطع الخط العام في سوق الخميس جنوب مديرية النادرة، والخط الفرعي في قرية ذو الرخام في مديرية بعدان، غربي جبهة حمك، فيما أحبطت قوات الجيش اليمني محاولات المليشيات الانقلابية، وأجبرتها على التراجع".

وأضاف أن "المواجهات أسفرت أيضاً عن إصابة 20 من عناصر المليشيات الإرهابية، إلى جانب تدمير عدد من الآليات التابعة لها".

وكانت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية شنّت في وقت سابق من اليوم، غارات جوية على مواقع لميلشيات الحوثي الانقلابية في محافظة صعدة شمال البلاد.

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واستهدفت مقاتلات التحالف العربي مواقع وتجمعات لميلشيات الحوثي في مديرية باقم شمالي غرب المحافظة، وطالت الغارات تحركات لميلشيات الحوثي الانقلابية في جبل “الجبادي” والتباب المجاورة له، كانت تحاول التسلل باتجاهها. وأسفرت الغارات عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميلشيا الحوثي الانقلابية.

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