نتنياهو يتلقى الدعم لتشكيل الحكومة الجديدة

تلقى رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو ما يكفي من الدعم اليوم الثلاثاء، ليكلفه الرئيس رؤوفين ريفلين، غداً الأربعاء، تشكيل الحكومة الجديدة في ضوء الانتخابات التشريعية.

وفي حال تكليفه، على نتنياهو أن يتفاوض مع مختلف الأحزاب السياسية لتشكيل ائتلاف حكومي يستهل به ولايته الخامسة. لكن المفاوضات لن تكون سهلة بسبب كثرة المطالب وتضارب المصالح. وأمام نتنياهو 28 يوماً، يُمكن تمديدها 14 يوماً، لتأليف حكومته.

والتقى الرئيس الإسرائيلي، الاثنين والثلاثاء، ممثلين لكل من الأحزاب الممثلة في البرلمان المقبل.

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وطلبت أحزاب اليمين والأحزاب الدينية، التي تشكل غالبية مطلقة في الكنيست (65 من أصل 120 مقعداً) تكليف نتانياهو. أما خصمه الرئيسي بيني غانتس فحصل على تأييد 45 نائباً.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع السابق أفيغدور ليبرمان دعماً مشروطاً لنتنياهو، مشترطاً تبني الحكومة المقبلة قانوناً يلزم المتشددين بالخدمة العسكرية، للانضمام إلى الحكومة.

من ناحية أخرى، أكدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني أمام البرلمان الأوروبي أن الاتحاد لا يعترف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، محذرة من "خطورة" السعي لتغيير الحدود بالوسائل العسكرية.