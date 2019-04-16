أميركا ستدرس رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت تغييرات

صرح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا رأت تغييرات جوهرية في حكومته وبعد حدوث انتقال سياسي سلس.
وقال المسؤول: "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس"، مضيفاً: "لسنا على علم أن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أيّ فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة، وأن السودان "لا يزال السودان مصنفاً كدولة راعية للإرهاب، ولا تزال قيود على المساعدات الأجنبية وغيرها سارية".
وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.
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يذكر أن الولايات المتحدة كانت أعلنت، في نوفمبر الماضي، أنها مستعدة لشطب السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ولكن شرط أن تقوم السلطات السودانية بمزيد من الإصلاحات.
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