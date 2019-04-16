تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر خلفاُ لـ"بلعيز"

وأضافت وسائل الإعلام أن فنيش شغل منصب رئيس غرفة بمجلس الدولة.

وكان الطيب بلعيز قدّم استقالته، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة، التي تضطلع بالإشراف على احترام الدستور وصحة الانتخابات.

وعين الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بلعيز في منصبه في فبراير، قبل أن يسلم له رسالة استقالته في 2 أبريل الحالي.