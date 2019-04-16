كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر خلفاُ لـ"بلعيز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
إفادت وسائل إعلام جزائرية، بأنه تم تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر، خلفا للطيب بلعيز، الذي قدم استقالته اليوم لرئيس الدولة عبد القادر بن صالح.
وأضافت وسائل الإعلام أن فنيش شغل منصب رئيس غرفة بمجلس الدولة.
وكان الطيب بلعيز قدّم استقالته، بعد أقل من شهرين من تعيينه على رأس هذه الهيئة، التي تضطلع بالإشراف على احترام الدستور وصحة الانتخابات.
وعين الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة بلعيز في منصبه في فبراير، قبل أن يسلم له رسالة استقالته في 2 أبريل الحالي.