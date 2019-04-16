كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يعلن سيطرته على جسر الزهراء في طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، خليفة العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن التطورات الميدانية في محاور القتال في العاصمة طرابلس، مشيراً إلى استعادة السيطرة على جسر الزهراء وأسر 8 أشخاص.

قال العبيدي في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوفاق قامت بعملية التفاف على قوات الجيش الوطني الليبي في جسر الزهراء جنوب العاصمة"، مشيراً إلى أن "مجموعة من الميليشيات التي حاولت الالتفاف وقعت في كمين محكم لقوات الجيش الوطني الليبي وانسحبت الميليشيات إلى مدخل جسر الزهراء".

وأضاف أن "هناك عشرات الجثث والآليات المدمرة تحت جسر الزهراء بعد نجاح الكمين حيث تم الانقضاض عليهم وقتل مجموعة كبيرة منهم وأسر 8 أشخاص وتمت إعادة السيطرة على الجسر من قبل قوات الجيش الوطني الليبي".

وأكد العبيدي أن "الجيش الوطني تمكن من القضاء على قائد المجموعة في كوبري الزهراء وكل هذه المعارك يحاولون من خلالها السيطرة على مطار طرابلس الدولي"، مؤكداً على أن "أغلب قواتهم التي أرسلوها دمرت عند كوبري الزهراء".

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وأشار مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للجيش الليبي أن "الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق نفذ 3 غارات جوية اليوم على مدينة غريان في الجبل الغربي واستهدفت منزل عميد البلدية".

وأوضح العبيدي أن "قواتنا المسلحة أيضاً قامت باستهداف مواقعهم الدفاعية بالسلاح الثقيل".

كانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت ليل الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.