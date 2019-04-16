كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: غارة لـ"طيران الوفاق" تستهدف منزل عميد بلدية غريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، إنّ الطيران الحربي التابع لحكومة الوفاق شنّ غارة جوية استهدفت منزل عميد بلدية غريان في وقت سابق اليوم، معتبرًا أنّ ذلك يرجع إلى موقفه المؤيد للقيادة العامة، لافتًا إلى أن قوات الوفاق نفذت 6 غارات جوية، لكنّها لم تسفر عن أية إصابات على الإطلاق.

وفيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من تلك المعلومات، فإنّ المسماري أشار، خلال مؤتمر صحفي يعقده يوميًا منذ بدء الأحداث العسكرية بضواحي طرابلس، إلى أنّ هناك 3 جنود مفقودين في صفوف قوات القيادة العامة، التي نفذت ثماني طلعات جوية مقاتلة.