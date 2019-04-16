كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي أمريكي: "لا أستطيع تفسير دعم قطر للجماعات الإرهابية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استنكر آدم إيرلي، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، دعم قطر لتنظيم الإخوان وللجماعات الإرهابية .

وأضاف "إيرلي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أنه لا يستطيع تفسير التصرفات التي تقوم بها دولة قطر بشأن تقديم كافة الدعم للجماعات الإرهابية .

وتابع "إيرلي": "ما تقوم به قطر تجاه الجماعات الإرهابية غير منطقي، لذلك فأن موقف مصر والمملكة العربية السعودية و الإمارات من قطر أمر مفهوم للغاية ".