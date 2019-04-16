كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دبلوماسي أمريكي: "الشعب الفلسطيني وقع ضحية ياسر عرفات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد آدم إيرلي، نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سابقًا، أن فوز حركة حماس في الانتخابات الفلسطينية، أدى إلى فوز تنظيم الإخوان في مصر ووصولهم للرئاسة .

وأضاف "إيرلي"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمكنت من التخلص من تنظيم الإخوان، ولكن حتى الآن لم تستطيع فلسطين أن تتخلص من حركة حماس .

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وأوضح "إيرلي"، أنه غير متفائل بمستقبل فلسطين، وذلك لأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو يفعل كل مل تمليه عليه أمريكا .

وأشار "إيرلي"، إلى أن الشعب الفلسطيني وقع ضحية الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات، حيث كان ينفرد بجميع القوى لنفسه، ولذلك لا يوجد من يملأ الفراغ الذي تركه .

وقال "إيرلي"، إن الرئيس الفلسطيني الحالي محمود عباس هو شخص ضعيف للغاية، حيث يحاول أن يفعل ما فعله ياسر عرفات ولكن لديه حكومة فاسدة، لافتا إلى أنه فقد الكثير من الاحترام الدولي بسبب أنه لم يستطيع تحقيق أي إنجاز للشعب الفلسطيني.