كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسماري: يجب على قطر وقف تدخلاتها في الشأن الليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في تصريحات صحفية مساء اليوم الثلاثاء، أن طائرات ميليشيات طرابلس استهدفت الجفرة بغارتين.

وأضاف: جميع معاركنا اليوم جرت مع جماعات إرهابية ضمنها القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش.

وأشار المسماري، إلى أن قوات الجيش الليبي تقاتل من أجل استقرار وأمن المنطقة بالكامل.



وشدد الناطق باسم الجيش الوطني على ضرورة وقف التدخلاات القطرية في الشأن الليبي.

