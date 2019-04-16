كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة الإيطالية للبرلمانيين تطالب أوروبا بتصنيف الحرس الثوري ضمن قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة الإيطالية للبرلمانيين والمواطنين لإيران حرة، عن ترحيبها بقرار وزارة الخارجية الأمريكية الخاص بإدراج قوات الحرس (IRGC) على لائحة المجموعات الإرهابية.

وأوضحت، أن قوات الحرس تعمل منذ مدة طويلة ليس فقط على توجيه العمليات العسكرية في المنطقة، بل تنفذ المخططات الإرهابية والتورط في برامج الصواريخ الباليستية، خلافًا للاتفاقيات الدولية، موضحة أنها الجهاز العسكري والاقتصادي الرئيسي للنظام الإيراني.

وأكدت على أن تسمية كامل قوات الحرس بالإرهابية كان مطلبا قديما للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية منذ سنوات، فيما أكدت زعيمة المقاومة الإيرانية "مريم رجوي" أن تصنيف هذه القوة، يجعل تنفيذ المخططات الإرهابية للنظام الإيراني في الشرق الأوسط وعلى الصعيد الدولي أمرًا صعبًا.

ولفتت اللجنة إلى أنه يتوجب على الاتحاد الأوروبي ولتمرير سياسته الأمنية، أن يدخل قوات الحرس (IRGC) ووزارة المخابرات للنظام الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية الخارجية، مبينة أن وزارة المخابرات لها شبكة واسعة من عناصرها خارج البلاد ضالعون في دول أوروبية مختلفة في مخططات إرهابية.

وذكرت أن فرنسا وبلجيكا وألمانيا والدنمارك، كانت مسارح الأعمال الإرهابية لعناصر النظام الإيراني في الأشهر الأخيرة، مطالبة الاتحاد الأوروبي ودوله، أن يتخذوا ذات الخطوة الأمريكية في وضع قوات الحرس (IRGC) ضمن قائمة الإرهاب، مشددة أن هذه الخطوة أمر ضروري للتصدي لمخططات ومساعي النظام الإيراني للتوغل في أوروبا.

