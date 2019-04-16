كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير استراتيجي: الجيش الليبي يسيطر على 91% من مصادر النفط‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد جمعة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن الجيش الليبي سيطر على حقل شرارة وهو ينتج 25% من إنتاج النفط الليبي فضلاً عن سيطرته على الهلال النفطي في الشرق بمعنى أن جملة ما يستحوذ عليه الجيش الليبي من مصادر النفط نحو 91% ولم يتبقى سوى بعض الحقول البحرية الصغيرة.

وأضاف "جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء أنه إذا استمرت المعارك في ليبيا، الولايات المتحدة ستعمل على تغيير مواقفها من أجل استمرار تصدير النفط لها لاسيما أنها فرضت عقوبات على إيران وفنزويلا.

وتابع الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: "الجيش الليبي يستطيع أن يلعب بورقة النفط تجاه دول الغرب لتغيير مواقفهم".