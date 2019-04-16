قضية مصور “المستوصف الملكي”.. المحكمة تقرر تأخير الملف مجددا

قررت المحكمة الابتدائية في مراكش، مساء أمس الاثنين، تأخير الملف ما بات يعرف بمصور “المستوصف الملكي” إلى جلسة السادس من شهر ماي المقبل.

وقررت المحكمة تأخير الملف مع الأمر بإحضار المصرحين المتوصلين، وإعادة استدعاء المصرحين غير المتوصلين، تحت إشراف النيابة العامة.

وحضر الجلسة المتهم، وجميع دفاعه، وتخلف عن حضورها المطالب بالحق المدني.

وكانت المحكمة قد قررت تمتيع مصور مستوصف الملاح، الذي دشنه الملك، أخيرا، بالسراح المؤقت، مع كفالة قدرها 5000 درهم.

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وكان دفاع المعتقل قد طالب باستدعاء وزير الصحة، أنس الدكالي، والمندوبة الجهوية للصحة في مراكش – أسفي.

يذكر أن وزارة الصحة رفعت دعوى قضائية، قبل أشهر، ضد مصور شريط الفيديو، الذي يوثق “فراغ المستوصف، الذي دشنه الملك، من الأطر الطبية، ساعات بعد تدشينه من طرف الملك”، بحسب تعبير مصور الفيديو.

كما ناشدت شقيقة المصور الملك من أجل الإفراج عن شقيقها، مشيرة إلى أن “ما فعله غيرة على بلده”.