لأول مرة.. سحر الصديقي تكشف ملامح وجه ابنتها – صور

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شاركت الفنانة المغربية، سحر الصديقي، اليوم الثلاثاء، متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورا ظهرت فيها بوضوح، لأول مرة، ملامح وجه ابنتها الرضيعة.
ونشرت الصديقي على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، صورها رفقة زوجها، المخرج منصف المالزي، وطفلتهما، رزان، أثناء نشاط أسري خارج المنزل.
وسبق أن نشرت الصديقي، في شتنبر الماضي، صورة ابنتها ساعات بعد ولادتها، لكنها بعد ذلك أصبحت تخفي ملامحها بوجوه تعبيرية، على خطى تعامل الفنانين مع صور أبنائهم الرضع.
يذكر أن سحر الصديقي شاركت في فيلم “طاكسي بيض”، الذي أخرجه زوجها، وانطلق عرضه في القاعات السينمائية، أخيرا، ويحظى بإقبال جيد، طبقا لما يعلنه فريق العمل في منشورات على مواقع التواصل.
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