-شهود يحكون تفاصيل محاولة سرقة بنك في طنجة: كسر الزجاج وأشهر علينا سيفه فيديو

فيديو: يونس الميموني

قال شاهد عاين محاولة سرقة وكالة بنكية، اليوم الثلاثاء بطنجة، إن الشاب الذي نفذ العملية قام في البداية بتجاوز طابور الإنتظار، وبعد ذلك أشهر سيفه على العاملين، الأمر الذي خلق حالة من الرعب داخل الوكالة.

وكشف الشاهد لموقع اليوم 24، أن الزبناء المتواجدين داخل الوكالة فروا، وبقي هو وحارس الأمن الخاص، إذ قاما بإغلاق باب الوكالة، لمنع المشتبه فيه من الفرار.

وأفاد شاهد آخر، وهو حارس للسيارات بنفس الشارع التي تتواجد فيه الوكالة، أنه شاهد المشتبه به يقوم بتكسير الزجاج حاملا سيفا، وأبلغ الشرطة بذلك.