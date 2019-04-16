فيديو: يونس الميموني
قال شاهد عاين محاولة سرقة وكالة بنكية، اليوم الثلاثاء بطنجة، إن الشاب الذي نفذ العملية قام في البداية بتجاوز طابور الإنتظار، وبعد ذلك أشهر سيفه على العاملين، الأمر الذي خلق حالة من الرعب داخل الوكالة.
وكشف الشاهد لموقع اليوم 24، أن الزبناء المتواجدين داخل الوكالة فروا، وبقي هو وحارس الأمن الخاص، إذ قاما بإغلاق باب الوكالة، لمنع المشتبه فيه من الفرار.
وأفاد شاهد آخر، وهو حارس للسيارات بنفس الشارع التي تتواجد فيه الوكالة، أنه شاهد المشتبه به يقوم بتكسير الزجاج حاملا سيفا، وأبلغ الشرطة بذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر -شهود يحكون تفاصيل محاولة سرقة بنك في طنجة: كسر الزجاج وأشهر علينا سيفه فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.