ماكرون يعد بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام “خلال خمس سنوات”

وعد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، بإعادة بناء كاتدرائية نوتردام “خلال خمس سنوات”، بعد حريق اندلع، مساء الاثنين، وأتى على جزء منها.

وقال ماكرون في مداخلة تلفزيونية مقتضبة بعد 24 ساعة من الكارثة “سنعيد بناء الكاتدرائية لتصبح أجمل وأريد أن يتم ذلك خلال خمس سنوات”، علما بأن باريس تستضيف الالعاب الاولمبية العام 2024.

واندلع، مساء أمس الإثنين، حريق هائل في كاتدرائية نوتردام التاريخية، وسط العاصمة الفرنسية باريس ما أدى إلى احتراق سقفها بشكل كلي إثر تآكله من قبل النيران.

وشكل الحادث صدمة واسعة في أوساط الفرنسين فيما عبرت مختلف دول العالم عن تضامنها مع فرنسا إثر الحادث كما أرسل الملك محمد السادس رسالة في الموضوع إلى الرئيس ماكرون.

وعرضت الحكومتان الألمانية والإيطالية المساعدة في إعادة إعمار الكنيسة، بينما عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يرسل إلى فرنسا “أفضل الاختصاصيين الروس الذين لديهم خبرة واسعة في ترميم صروح التراث العالمي بما يشمل أعمال الهندسة المعمارية التي تعود إلى القرون الوسطى”.