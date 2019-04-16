“البسيج” يعلن تفكيك شبكة متخصصة في السطو على مبالغ مالية من مؤسسات بنكية دولية

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، اليوم الثلاثاء، تفكيك شبكة إجرامية، تتكون من 16 شخصا، تنشط في السطو على مبالغ مالية من حسابات بنكية ممسوكة لدى مجموعة من المؤسسات البنكية الدولية.

وكشف بلاغ للبسيج، أن تفكيك هذه الشبكة الإجرامية أتى على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك في سياق تدعيم الجهود المبذولة لتعزيز علاقات التعاون الأمني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.