كشف إيريك تين هاغ، مدرب فريق أياكس أمستردام، قبل قليل، عن التشكيلة الأساسية لمجموعته التي ستخوض مباراة إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس، بملعب أليانز ستاديوم.
التشكيلة سجلت عودة اللاعب الشاب المغربي نصير مزراوي، والذي غاب سابقاً اضطراراً بسبب الإصابة، في حين ضمت أيضاَ حكيم زياش، واحد من نجوم الفريق الهولندي.
وجاءت باقي الأسماء بتشكيلة أياكس أمستردام كالاتي:
أونانا
فيلتمان
دي ليخت
فان دي بيك
نيريس
تاديتش
نصير مزراوي
بليند
سكوني
دي يونغ
حكيم زياش
أما عن تشكيلة يوفنتوس، فقد جاءت كالاتي: تشيزني، روغاني، بونوتشي، ساندرو، دي تشيليو، بيانيتش، ماتويدي، إيمري كان، ديبالا، كريستيانو رونالدو، بيرنارديسكي.
كانت هذه تفاصيل خبر بقمة”تشامبيونز ليغ”..زياش ومزراوي يقودان تشكيلة أياكس الرسمية أمام يوفنتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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