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كشف إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الاسباني،عن التشكيلة الأساسية للمجموعة التي ستخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وهي المواجهة التي يستضيفها ملعب “الكامب نو”.
وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت على إيقاع فوز الكتالوني بهدف دون رد، سجله لاعب مانشستر يونايتد ضد مرماه.
أما عن التشكيلة الأساسية فجاءت كالاتي:
كانت هذه تفاصيل خبر “تشامبيونز ليغ”..هذه تشكيلة برشلونة بإياب ربع النهائي أمام المان يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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