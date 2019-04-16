“تشامبيونز ليغ”..هذه تشكيلة برشلونة بإياب ربع النهائي أمام المان يونايتد

كشف إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة الاسباني،عن التشكيلة الأساسية للمجموعة التي ستخوض إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد، وهي المواجهة التي يستضيفها ملعب “الكامب نو”.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين قد انتهت على إيقاع فوز الكتالوني بهدف دون رد، سجله لاعب مانشستر يونايتد ضد مرماه.

أما عن التشكيلة الأساسية فجاءت كالاتي:

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