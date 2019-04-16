انت الان تتابع تفاصيل خبر هذه شروطها.. واشنطن تلمح إلى رفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:48 مساءً - ألمح مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، إلى إمكانية رفع الولايات المتحدة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وبحسب ما ذكرت وكالة "رويترز"، قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لم تسمه: "مستعدون لبحث رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغير ملموس في البلاد وانتقال سلس".

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أوقفت المحادثات المتعلقة بتطبيع العلاقات مع السودان بعد أن عزل الجيش الرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي.

Advertisements

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية على السودان عام 1997، ورفعتها في أكتوبر 2017، لكنها أبقت عليه في قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرجته فيها سنة 1993.

وأبدت واشنطن أكثر من مرة استعدادها لرفع اسم السودان من قائمة "رعاة الإرهاب"، شريطة قيام السلطات في الخرطوم بإجراء إصلاحات.