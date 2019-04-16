انت الان تتابع تفاصيل خبر للمرة السادسة.. حجب موقع "باطل" لرفض "دستور السيسي" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 09:48 مساءً - قالت "حملة باطل" التي يتزعمها معارضون مصريون، اليوم الثلاثاء، إن السلطات المصرية واصلت حجب موقعها الرسمي في البلاد للمرة السادسة، في محاولة لإيقاف عملية تصويت المصريين برفض التعديلات الدستورية.

وذكرت الحملة في صفحتها بـ"فيسبوك"، أن "السيسي حجب موقع الاستفتاء الحر (باطل) للمرة السادسة"، مضيفة: إن "من يقوم بحجب صوت يزور 1000 صوت".

وأكدت أن عملية التصويت على الاستفتاء على الدستور الجديد مستمرة على "الفيسبوك"، وتطبيق "تيليغرام"، بعدما كانت دشنت في وقت سابق منصات جديدة بديلة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل عملية التصويت.

ونشر الفنان المصري المعارض عمرو واكد في صفحته بـ"تويتر"، مؤكداً قيام السلطات المصرية بحجب "السايت السادس لحملة باطل"، ساخراً من تلك الإجراءات بقوله: "مع كل إعلامه وبوليسه وامن دولته ويفطه (لافتاته) ومطبليه النظام مرعوب من ويبسايت واحد فقط عليه معارضة له".

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وحجبت السلطات المصرية، يوم الثلاثاء الماضي، موقع الاستفتاء الذي أطلقته الحملة (www.voiceonline.net)، بعد 13 ساعة من تدشينه، تمكن خلالها من استقطاب أكثر من 60 ألفاً من المصريين الذين أدلوا بأصواتهم في الحملة وأعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية التي بات إقرارها وشيكاً في مصر.

ويوم الخميس الماضي، حجبت السلطات الموقع البديل للاستفتاء الحر (باطل)، وذلك بعدما تخطى عدد الموقعين 100 ألف مصري.

واليوم الثلاثاء، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري خلال اجتماعها، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، على أبرز وأهم التعديلات الدستورية في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة المُشكلة.

وينص الدستور المعدل في المادة (140) على زيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين، بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ويدلي المصريون بأصواتهم لرفض التعديلات الدستورية أو قبولها نهاية الشهر الجاري، من خلال استفتاء من شأنه أن يسمح بتمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2034.