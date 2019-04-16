شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: لا مؤشرات على تعمد حريق نوتردام والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المدعي العام في باريس ريمي إيتس، أنه ليس هناك ما يشير بشكل واضح إلى أن الحريق متعمد. وأضاف أن 50 شخصا يعكفون على تحقيق من المتوقع أن يكون طويلا ومعقدا.
ولن يتسنى للمحققين دخول الكاتدرائية المحترقة حتى يتأكد الخبراء من أن جدرانها الحجرية تحملت حرارة الحريق وأن هيكل البناء متماسك.
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