شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون الأقصى والان نبدء بالتفاصيل

اقتحم عشرات من المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي الخاصة.

وذكرت مصادر محلية في القدس المحتلة، أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد، واستمعوا إلى شروحات سريعة حول أُكذوبة الهيكل.