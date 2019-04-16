السيسي يؤكد دعمه لرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، دعم ومساندة مصر لإرادة وخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده، والحفاظ على مؤسسات دولته.

وأعرب السيسي، في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بحسب بيان للرئاسة المصرية، عن "استعداد مصر لتقديم كل سبل الدعم للأشقاء في السودان".

وأكد الرئيس المصري "الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، وحرص مصر الكامل على دعم السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني".

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واستمع السيسي، خلال الاتصال، إلى تقدير البرهان لتطورات الأوضاع في السودان والجهود التي يبذلها المجلس العسكري الانتقالي في التعامل مع الأوضاع الراهنة.

وأعرب عن ثقته بقدرة الشعب السوداني ومؤسسات الدولة على استعادة الاستقرار وتحقيق الأمن والحفاظ على مقدرات دولة السودان.

كما شدد السيسي على "أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية الرامية لمساعدة السودان الشقيق على تحقيق استحقاقات هذه المرحلة ومواجهة أزمته الاقتصادية لما فيه صالح الشعب السوداني".