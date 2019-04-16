الان تتابع تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 23 دقيقة - 10:06 م, 16 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أكدت وسائل إعلام جزائرية، تعيين كمال فنيش رئيسا للمجلس الدستوري في الجزائر خلفا للطيب بلعيز.

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