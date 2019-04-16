الان تتابع السيسي يؤكد باتصال مع رئيس المجلس الانتقالي دعمه الكامل لاستقرار السودان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 24 دقيقة - 10:05 م, 16 أبريل 2019 م التعليقات: 0 أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في اتصال مع رئيس المجلس الانتقالي دعمه الكامل لاستقرار السودان.

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