الان تتابع ماكرون: سنعيد بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:27 م, 16 أبريل 2019 م التعليقات: 0 قال الرئيس الفرنسي، إبمانويل ماكرون إن فرنسا ستعيد بناء كاتدرائية نوتردام خلال 5 سنوات.

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