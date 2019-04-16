أكثر من 400 ألف يورو غرامة على حزب يميني متطرف بألمانيا لتلقيه تمويلا غير شرعي

أعلنت الهيئة الإدارية للبرلمان الألماني "فرض غرامة مالية على حزب "البديل لألمانيا" اليميني المتطرف قدرها 402900 يورو، لتلقّيه تمويلا غير شرعي لحملته للانتخابات المحلية".
وكان قد تلقّى القيادي في الحزب يورغ ميوثن في عام 2016 والعضو غيدو رايل في عام2017، تمويلًا من وكالة الإعلانات السويسرية "غول إيه جي"، علمًا بأنّه يحظر على الأحزاب الألمانية تلقي أيّ تمويل من خارج الاتحاد الأوروبي. مع الإشارة إلى أنّ سويسرا ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي.
ويُعتبر ميوثن ورايل من أبرز مرشّحي الحزب لانتخابات المجلس الأوروبي المقرّرة في أيار المقبل.
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