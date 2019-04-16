أبو الغيط: نرفض نية تركيا إنشاء حزام أمني في العمق السوري

أكد الأمين العام ل​جامعة الدول العربية​ ​أحمد أبو الغيط​ "أننا نرفض نية ​تركيا​ إنشاء حزام أمني في العمق السوري"، معتبراً أنه "تدخل في ​الأراضي السورية​".

وفي حديث لوكالة "​سبوتنيك​" الروسية، أوضح "أننا نرفض تماما التدخلات التركية في الأرض السورية أو العراقية وهناك قرارات صادرة من ​الجامعة العربية​ ومن ​القمة العربية​ بهذا الصدد".

وشدد أبو الغيط على أنه "لا يمكن أن إحدى القوى الإقليمية الهامة مثل تركيا تقرر أن تدخل في دولة إقليمية أخرى تحت دعوى الدفاع عن أمنها القومي أو الوطني، وبالتالي يجب أن يُترك هذا الأمر لاتفاق أضنة، بين ​الحكومة السورية​، أو الحكم السوري والحكم التركي في سنة 1998".

وأكد أن "المبعوث الأممي إلى ​اليمن​ ​مارتن غريفيث​ حاول بقدر الإمكان أن يبعد الجامعة العربية، بل حتى أنه لم يتصل بنا على الإطلاق، وبالتالي أهملناها"، مشيراً إلى أنه "لكي نفتح الطريق لليمن يجب أن نقيم حوارا مع المبعوث الأممي الذي قرر أنه سينجح بمفرده، وآمل له أن ينجح".