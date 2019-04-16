سأل الوزير السابق ​آلان حكيم​ في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي "كيف ل​وزارة الطاقة​ أن تصمم على مد ​خطوط التوتر العالي​ في ​المنصورية​، ​عين نجم​، ​عين سعادة​، الديشونية بعد الوعود التي أطلقها نواب التيار منذ سنوات في المنطقة بعدم مد الخطوط نظرا لخطورتها. ما هذا التناقض وأين الأحزاب الأخرى التي كانت تعارض هذا المشروع؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الان حكيم : كيف لوزارة الطاقة أن تصمم على مد خطوط التوتر في المنصورية؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.