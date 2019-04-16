شدد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، نزيه جباوي على "أننا نرفض المس بالرواتب والتقديمات الإجتماعية والصحية والتربوية وبنظام التقاعد"، مشيرا الى "أننا نسمع أن هناك نقاشات تحصل حول تخفيض سلسلة الرتب والرواتب وهي ستطال التقديمات الإجتماعية ".
وسأل جباوي في حديث تلفزيوني: "لماذا ترك المصارف وكأننا نحن من ساهم بالفساد والخراب"، مشيرا الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى ثورة، واليوم رأينا بدايتها وخطواتنا التصعيدية مستمرة".
كانت هذه تفاصيل خبر جباوي: لماذا ترك المصارف وكأننا نحن من ساهم بالفساد والخراب؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.