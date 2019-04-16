جباوي: لماذا ترك المصارف وكأننا نحن من ساهم بالفساد والخراب؟

شدد رئيس ​رابطة أساتذة التعليم الثانوي​ الرسمي في ​لبنان​، ​​نزيه جباوي​ على "أننا نرفض المس بالرواتب والتقديمات الإجتماعية والصحية والتربوية وبنظام التقاعد"، مشيرا الى "أننا نسمع أن هناك نقاشات تحصل حول تخفيض ​سلسلة الرتب والرواتب​ وهي ستطال التقديمات الإجتماعية ".

وسأل جباوي في حديث تلفزيوني: "لماذا ترك ​المصارف​ وكأننا نحن من ساهم ب​الفساد​ والخراب"، مشيرا الى أن "هذا الأمر سيؤدي الى ثورة، واليوم رأينا بدايتها وخطواتنا التصعيدية مستمرة".