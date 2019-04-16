نقابة أدلاء السياحة تشارك في دورة تدريبية حول تنمية السياحة الثقافية في عمان

تشارك ​نقابة ادلاء السياحة​ في ​لبنان​ بشخص النقيبة اليسار البعلبكي، في أعمال الدورة التدريبية الإقليمية حول "دور المرشدين السياحيين في تنمية السياحة الثقافية في ​العالم الإسلامي​"، الّتي بدأت في عمان اليوم والّتي تعقدها "المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة- الإيسيسكو"، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية للتربية والثقافة والعلوم؛ بمشاركة خبراء ومختصين من 9 دول عربية.

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