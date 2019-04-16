إصابات خطيرة في حادث طرق قرب جلجولية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - وقع مساء اليوم الثلاثاء، حادث طرق على مفرق بلدة جلجولية، ما أدى إلى عدّة إصابات متفاوتة الخطورة، لكن هناك إصابة واحدة على الأقل، وُصفت بالخطيرة.

ويبدو أن الحديث، عن اصطدام مركبة بدراجة هوائية كانت تقل قاصرين.

ووصلت طواقم الإسعاف إلى مكان الحادث.