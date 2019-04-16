الاحتلال يمنع فرقة لطفي بوشناق من الدخول إلى الضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن منظمو مهرجان "الكمنجاتي" الموسيقي، إلغاء عرض الفنان التونسي لطفي بوشناق، والذي كان مقررا ليوم الأربعاء المُقبل، 17 نيسان/ أبريل الجاري في مدينة رام الله، في أعقاب رفض الاحتلال الإسرائيلي منح بعض أعضاء فرقته الموسيقية، تصاريح للدخول للضفة الغربية المحتلة.

وأعربت لجنة المهرجان عن أسفها إزاء رفض الاحتلال تقديم تصاريح دخول لأعضاء الفرقة، مؤكدة استمرار عروض وفعاليات المهرجان الأخرى.

وقالت اللجنة في بيان إنه "على الرغم من ذلك فقد قرر بعض الفنانين والموسيقيين المشاركين في مهرجان الكمنجاتي بإيفاء التزامهم أمام الجمهور، واستبدال العرض بحفل موسيقي كبير يجمع أكبر الفرق الموسيقية المشاركة في المهرجان في عرض واحد وعلى مسرح واحد بنفس المكان في قصر رام الله الثقافي".

وأضافت اللجنة أنه سيقدم فنانون وموسيقيون من أوروبا، والهند، وإيران وكندا وفلسطين، عرضا موسيقيا بعنوان "من الأرض المقدسة إلى أقصى الشرق"، والذي سيكون بمشاركة فرقة القدس "الصوفية"، وفرقة "ديفانا" من راجتسان الهند، و فرقة "نظرة فارسية" من إيران وكندا.