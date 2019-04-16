أمير أسعد يحقق إنجازا في بطولة عالمية للكيك بوكس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق الشاب أمير محمد أسعد (21 عاما) ابن بلدة جت المثلث، إنجازا خلال مشاركته في بطولة عالمية للكيك بوكس، والتي أقيمت في مدينة سالزبورغ النمساوية.

وتوّج أسعد بميداليتين الأولى ذهبية والأخرى فضية، في بطولة كأس العالم التي شارك بها 2223 متسابقا من مختلف أنحاء الدول في العالم.

وفي هذا السياق، قال أمير محمد أسعد في حديث لـ"عرب 48"، إنني "حققت الميدالية الذهبية لفئة وزن 74 كغم، وذلك بعد 4 انتصارات حققتها بالبطولة، بالإضافة إلى الميدالية الفضية لفئة وزن 69 كغم بعد 3 انتصارات".

Advertisements

وأضاف أنني "سعيد جدا بما حققته خصوصًا أنه ليس من السهل تحقيق هذا الإنجاز في بطولة عالمية، وبفضل الله تمكنت من تحقيق ذلك بعدما وصلت إلى البطولة على أتم الجاهزية وبمساندة كل من وقف إلى جانبي حققت ذلك".

وتابع أنه "أتوجه بالشكر لأفراد عائلتي وكل من وقف إلى جانبي وساندني، وكلي أمل أن أكون عند حسن ظنهم في البطولات القادمة أيضًا".

وختم أسعد بالقول إنني "أستعد في الوقت الحالي لبطولة عالمية أخرى التي ستقام في مدينة بودابست بهنغاريا الشهر المقبل".