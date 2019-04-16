انت الان تتابع تفاصيل خبر غالبية الكنيست تدعو لتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:58 مساءً - دعا 65 عضواً في الكنيست الإسرائيلي الرئيس رؤوبين ريفلين، بتكليف رئيس حكومة الاحتلال المنتهية ولايته، وزعيم حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

وذكر مكتب رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنّ ريفلين سيكلف الشخصية الأكثر قبولاً في الكنيست بتشكيل الحكومة، مساء غد الأربعاء.

هذا وأجرى ريفلين، أمس الاثنين، وسيجري كذلك اليوم الثلاثاء، مشاورات مكثفة مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات، حول عضو الكنيست الذي سيكلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

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وأضاف مكتب الرئيس الإسرائيلي أنّ 65 عضواً أوصوا بتكليف نتنياهو بهذه المهمة، و45 عضواً أوصوا بتكليف رئيس تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس، في حين أن النواب العرب (عددهم 10) لم يوصوا بأي شخصية لتشكيل الحكومة.

ويضم البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) 120 مقعداً، ويلزم المكلف بتشكيل الحكومة الحصول على ثقة 61 عضواً فيه على الأقل.

وكانت نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة قد أظهرت فوز حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو مع تقدم واضح لكتلة اليمين "المتطرف"، ما يؤهل نتنياهو الحصول على الأصوات المطلوبة لتشكيل الحكومة القادمة.

هذا وبلغ عدد من حق لهم الاقتراع في الانتخابات 6 ملايين و339 ألفاً و279 ناخباً، وذلك استناداً إلى لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية.