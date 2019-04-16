انت الان تتابع تفاصيل خبر بحضور مميز للمرأة.. القطريون يختارون ممثليهم في المجلس البلدي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 08:58 مساءً - أنهت دولة قطر، مساء الثلاثاء، التصويت على اختيار ممثلي المجلس البلدي المركزي بدورته السادسة، وذلك في آخر المراحل التنفيذية للعملية الانتخابية التي بدأت في يناير الماضي.

وأغلقت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الخامسة مساءً، تمهيداً لعملية الفرز، ثم إعلان النتائج في وقت لاحق من نفس اليوم.

وتشير البيانات الأولية للجنة الإشرافية إلى أن نسبة الاقتراع في هذه الانتخابات وصلت إلى أكثر من 50%، مع تفاوت في الدوائر، حيث سجلت الدائرة السادسة والعشرون أعلى نسبة تصويت، وصلت إلى نحو 74%، بحسب صحيفة "الشرق" المحلية.

وأكدت اللجنة الإشرافية على الانتخابات أن عملية التصويت "جرت في أجواء من الحرية والشفافية، بفضل الوعي المجتمعي المتزايد بالممارسة الديمقراطية السليمة".

وأشاد اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، بحرص الناخبين والناخبات على المشاركة في انتخابات المجلس البلدي المركزي، مؤكداً أن العملية الانتخابية تمت بصورة "مشرفة ومتميزة".

وبحسب ما نقلت وزارة الداخلية على حسابها الرسمي في "تويتر"، أشاد الخليفي "بالحضور المتميز للمرأة القطرية، دعماً لتوجه الدولة نحو تعزيز حقوق المرأة وإفساح المجال أمامها لتضطلع بدورها في المجتمع، وإتاحة الفرص التي تستطيع من خلالها المساهمة الإيجابية في تنمية بلدها وخدمة مواطنيها وأبناء دائرتها".

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وتنافس في هذه الانتخابات 85 مرشحاً بينهم 5 سيدات، في 25 دائرة انتخابية فقط من بين 29 دائرة؛ بعد أن حسمت أربع دوائر بالتزكية، وتستمر دورة المجلس أربعة أعوام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت المحلي، واستمرت عملية الاقتراع حتى الخامسة مساء من اليوم، تليها عملية فرز الأصوات، ثم إعلان الفائزين في الانتخابات.

وكانت وزارة الداخلية القطرية أكدت في وقت سابق، اكتمال كل الاستعدادات الفنية لاستقبال الناخبين في أجواء من الحرية والنزاهة والشفافية، في حين درّبت عدداً من المتطوعين للتيسير على الناخبين وإرشادهم في مراكز الاقتراع.

وأجريت أول انتخابات لاختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في 8 مارس 1999.

ويضطلع المجلس البلدي المركزي بدور مهم في مجال العمل البلدي؛ إذ يهدف، وفقاً لنصوص القانون، إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية.

وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسؤوليات؛ مثل مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة البلدية والبيئة والمجلس.

كما يهدف المجلس إلى البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية والزراعية، وقد حدد القانون تلك الاختصاصات.