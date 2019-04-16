شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل أكبر مزرعة لطاقة الرياح في بحر البلطيق والان نبدء بالتفاصيل

بدأ تشغيل أكبر محطة لإنتاج الكهرباء بطاقة الرياح في بحر البلطيق، اليوم الثلاثاء، إذ تستطيع توفير كهرباء لنحو 400 ألف مسكن.

ومحطة "أركونا" تضم 60 توربين رياح وتقع على بعد نحو 35 كيلومتر من شمال شرق جزيرة "روجين" الألمانية. والمحطة عبارة عن مشروع مشترك بين "إيون" الألمانية العملاقة للطاقة و"إيكوينور" النرويجية للطاقة، بتكلفة 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار). وقد استغرق بناء المحطة 14 شهرا وبتكلفة أقل من التقديرات.

وتصل الطاقة الإنتاجية لمحطة "أركونا" إلى 385 ميجاوات وهي رابع مزرعة رياح على الساحل الألماني لبحر البلطيق.