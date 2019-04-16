شكرا لقرائتكم خبر عن "إنستغرام" يحذف صفحات الحرس الثوري وقياداته والان نبدء بالتفاصيل

حذف موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي حسابات وصفحات عدد من أعضاء الحرس الثوري الإيراني بما فيها صفحة «قائد قوة القدس» قاسم سليماني، وذلك بعد تصنيف الولايات المتحدة للحرس بمنظمة إرهابية.

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