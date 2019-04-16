ماكرون: سيتم تجديد كاتدرائية نوتردام خلال 5 أعوام

الخليج 365/ بغداداعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه سيتم تجديد كنسية كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لحريق يوم امس خلال 5 أعوام.

وذكرت "سكاي نيوز" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين أنه سيتم تجديد كنسية كاتدرائية نوتردام خلال 5 أعوام.

وتعرضت كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط العاصمة الفرنسية باريس، امس الاثنين، الى حريق كبير.

