ماكرون: سيتم تجديد كاتدرائية نوتردام خلال 5 أعوام

اعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أنه سيتم تجديد كنسية كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لحريق يوم امس خلال 5 أعوام.
وذكرت "سكاي نيوز" في خبر عاجل تابعته الخليج 365، أن "الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بين أنه سيتم تجديد كنسية كاتدرائية نوتردام خلال 5 أعوام.
وتعرضت كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط العاصمة الفرنسية باريس، امس الاثنين، الى حريق كبير.
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