محكمة مصرية تثأر لضحايا كنيسة حلوان: إحالة متهمين اثنين للمفتي

أحالت محكمة جنايات القاهرة المصرية، الثلاثاء، أوراق متهمين اثنين للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما بتهمة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان، وقتل 9 أشخاص وفرد من الشرطة، والشروع في قتل آخرين.

وحددت المحكمة جلسة 12 مايو/أيار المقبل للحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 11 متهمًا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أحال النائب العام المصري 11 متهما للمحاكمة الجنائية، على خلفية الهجوم، الذي وقع أواخر 2017 على كنيسة مارمينا بحلوان، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة تكفيرية، وتمويل عناصرها وقتل 9 مسيحيين وفرد شرطة، والشروع في قتل آخرين ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

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ووقع الهجوم الإرهابي، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي، يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، وخلف 10 قتلى، إذ قام مسلح بإطلاق النار على مصلين ورجال شرطة يحرسون الكنيسة، قبل إصابته وإلقاء القبض عليه.

وضبطت قوات الأمن مع المهاجم "سلاحا آليا و5 خزائن تحوي 150 طلقة، وعبوة متفجرة، كان يحاول إلقاءها على الكنيسة".

ووجهت النيابة العامة المصرية للمتهمين اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة، والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستباحة دماء المسحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة، بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.