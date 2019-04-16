ترامب يصف تحقيق مولر بأنه "أبرز عملية خداع" بهدف إنهاء رئاسته

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الرئيس الأميركي دونالد ترامب

قبل يومين من نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، قال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء أن ما حدث هو "أبرز عملية خداع" كان هدفها انهاء رئاسته.

وكتب في تغريدة أنها "أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي" حول التحقيق في صلاته بروسيا معتبرا أن التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

وأضاف ترامب "إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت" في إشارة إلى فضيحة السبعينات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.

ركز التحقيق الذي أجراه مولر على مدى محاولة روسيا التلاعب بالانتخابات، وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو للتفوق على منافسته هيلاري كلينتون.

وأظهر تقرير مختصر للنتائج التي نشرها وزير العدل وليام بار، تبرئة ترامب من التواطؤ. كما أوضح ملخص بار أن ترامب لم يحاول عرقلة التحقيق رغم انه ينقل عن مولر شخصيا قوله إنه لا يستطيع "تبرئة" الرئيس من ذلك.

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وسيتم الخميس نشر تقرير مولر مع حذف العديد من الأجزاء لأسباب قانونية أو أمنية.

كما كتب ترامب "لا تواطؤ، لا عرقلة" في تغريدة أخرى في وقت مبكر الثلاثاء بعدما دعا مؤيديه على تويتر البالغ عددهم 60 مليونا الى قراءة مقالة للكاتب المحافظ أندي مكارثي الذي هاجم تحقيق مولر في صحيفة "نيويورك بوست".

وأضاف "يجب قراءته".