الان تتابع اعتقالات جديدة في صفوف قيادات المؤتمر الوطني السوداني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 36 دقيقة - 9:03 م, 16 أبريل 2019 م التعليقات: 0 اعتقلت قيادات جديدة في صفوف المؤتمر الوطني السوداني، بينهم جمال الوالي وعبد الباسط حمزة.

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