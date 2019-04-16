المتحدث باسم الجيش الليبي: على قطر أن تنهي تدخلها في ليبيا وأن تعي أن مرحلتها قد انتهت

جدة - عمرو شويل أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أن المؤسسة تعمل على إصلاح الطائرات المتوقفة منذ أكثر من 20 عاما حتى تعود للخدمة مرة أخرى.

وقال: “كل اشتباكاتنا اليوم كانت مع جماعات إرهابية تتبع الإخوان وخلايا داعش في طرابلس”.

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وتابع: “قواتنا الجوية نفذت 8 طلعات، وقدمت دعما جويا للعمليات العسكرية”.

ووجه رسلة لقطر قائلا: “على قطر أن تنهي تدخلها في ليبيا وأن تعي أن مرحلتها قد انتهت”.