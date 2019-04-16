المملكة تجدد تأيدها لرغبة الشعب السوادني حيال مستقبله

جدَّد مجلس الوزراء السعودي اليوم الثلاثاء تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله، مؤكداً دعمه للخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي السوداني.

وقال وزير الإعلام السعودي تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانٍ عقب الجلسة الاسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم "أن المجلس جدَّد تأييد المملكة لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله ما اتخذه المجلس العسكري الانتقالي من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق".

وأضاف الشبانة "إنّ توجيهات صدرت من خادم الحرمين الشريفين للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني".

وأوضح أن المساعدات" تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، تأكيداً على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين على الإسهام في رفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني، والوقوف إلى جانبه لتجاوز كل الظروف والصعاب وتحقيق الأمن والاستقرار للسودان ".

وأشار الشبانة إلى أنَّ مجلس الوزراء أشاد بخطوة انعقاد مجلس النواب اليمني بمدينة سيئون، وعدّ "ذلك خطوةً وتأكيداً على عزم الشعب اليمني على استعادته وحرصه على الوحدة والتمسُّك بالثوابت الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار وعزل ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران".